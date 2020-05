A punto de colapsar techado de salón social en comunidad El Águila, en Atoyac

Por la pésima calidad de los materiales con la que fue construido el techado de un salón social en la comunidad de El Aguila, la tromba que cayó el pasado sábado fracturó 10 de 12 pilares que sostienen esta estructura; dejándolo totalmente infuncional.



Los comuneros de esta zona serrana pidieron al presidente municipal, Óscar Pimentel Ugarte, la reparación del mismo, ya que es una obra de la pasada administración, que se construyó en agosto del 2017, durante la administración de Agustín Mollinedo; que se puede decir que es obra reciente.



Ante eso, el Alcalde informó que para saber o conocer las fallas, se envió un perito, donde ya trabaja también Contraloría Interna para integrar un expediente y presentarlo en la ciudad de Xalapa.



Pero ante la urgencia de que la población la requiere, se determinó que el recurso que se tenía para otra obra; se va a sacrificar y se reparará de manera urgente para subsanar el daño que ocasionó este fenómeno meteorológico; debido a la mala calidad de la obra; y que de acuerdo a la información que se obtuvo de los comuneros, aseguraron que fue hecha al vapor, por cumplir con promesas electorales.



Se espera que intervenga también el jurídico de este ayuntamiento para que vaya todo bien sustentado y que el Órgano de Fiscalización haga lo pertinente.



Comentó que esta obra fácilmente rebasó los 500 mil pesos y que es un recurso que no se puede tirar a la basura; debe ser recuperado y que lo devuelva quien lo tenga que devolver, porque ya no se deben hacer obras de relumbrón.



De acuerdo a las quejas que presentaron algunas personas por las redes sociales, aseguraron que esta obra no fue terminada al 100 por ciento, luego que le faltaron sus bajantes pluviales; no le instalaron alumbrado; y aseguraron que a pesar que se lo pidieron al exalcalde Agustín Mollinedo, ahí dejó la obra; y ahora fueron las consecuencias, de haber colapsado sus pilares.