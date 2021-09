A regañadientes, docentes de COBAEV regresaron a las aulas

El secretario general del Sindicato Democrático Estatal de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), Julio López Calvario, presentó su enérgica protesta por la instrucción de que todo el personal regrese a laborar de manera normal.



Por ello, estableció que sus agremiados retornarán a las aulas bajo protesta, luego que la instrucción de la Dirección General del COBAEV es la de trabajar en horario normal e incluso con la advertencia de poner en funcionamiento el checador.



“Consientes de que la determinación autoritaria tomada podría traducirse en actos autoritarios tendientes a aplicar sanciones a los trabajadores que decidiensen privilegiar y proteger su derecho humano a la salud, hacemos el conocimiento que los socios del SDET-COBAEV elevamos nuestra más enérgica protesta por la violación a nuestros derechos fundamentales y que en todo caso, ante la arbitraria conminación de la que somos sujetos a partir de este 6 de septiembre laboraremos bajo protesta”.



El dirigente sindical reprochó que no les permitieran el trabajo a distancia, híbrido o escalonado y por el contrario, en medio de la tercera ola, se les convoque a regresar a las aulas.



Advirtió que el personal docente está expuesto a ser contagiado por virus SARS-Cov-2, pues la aplicación de la vacuna no es garantía de inmunidad, además que no se les han señalado los protocolos en caso de algún contagio.