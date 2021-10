A región Orizaba le faltan ciclovías, lamenta Asociación

Apesar de que el creciente uso de la bicicleta como medio de transporte ha hecho una necesidad contar con ciclovías en los municipios de la región Orizaba, ninguna autoridad ha concretado este proyecto, señaló el integrante de Bici Ori Paz y Bien A. C., Delfino Ramírez Encarnación.Mencionó que esta petición se ha llevado al Gobierno del Estado, a los diputados federales y locales y a los alcaldes en funciones y anteriores, pues es una demanda añeja.Incluso, comentó, han recorrido los municipios con diputados federales y locales salientes y les han dicho “que ven muy lejano” el que se pueda concretar un proyecto así.Lamentó que cuando andan en campaña, todos los candidatos se abanderen con las causas sociales, pero al llegar se les olvide lo que es una necesidad para los ciudadanos.Comentó que a pesar de que hasta ahora no han sido escuchados, seguirán insistiendo y aprovechando cualquier oportunidad de hacerse oír, pues el uso de la bicicleta ya no es un lujo ni la utilizan quienes quieren practicar una actividad física, sino una necesidad.Mencionó que cada vez más personas recurren a ésta como medio de transporte para apoyarse en su economía familiar, pero debería tomarse en cuenta que es un sistema limpio, es decir, no contaminante y si a las autoridades les interesara en algo el cuidado del entorno, podrían crear ciclovías para que los ciudadanos se transporten con más seguridad.