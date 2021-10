A reserva técnica del IPE le hacen falta más de mil 200 mdp: COPIPEV

La presidenta de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Dolores Martínez Amilpa, afirmó que a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), le hacen falta más de mil 200 millones de pesos para llegar a los niveles que tenía en 2010, cuando el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa llegó al poder.En entrevista, pidió imaginarse la cantidad de dinero que se hubiesen ganado con los intereses, de contar con los 2 mil 800 millones de pesos, que tenía hace una década.“Le hacen falta más de mil 200 millones de pesos, pero haga cuentas de cuánto dinero hubiéramos ganado con los intereses en 11 años (…) porque es que las administraciones anteriores del IPE, cuando salió Duarte la dejó en poco más de 900 millones de pesos cuando recibió más de 2 mil 800 mdp”, precisó.Martínez Amilpa destacó que la actual administraron estatal, a través de la directora General del Instituto, Daniela Griego Ceballos, está haciendo un buen uso de sus recursos, está arreglando los bienes inmuebles que durante muchos años quedaron deteriorados, abandonados y sin producir; está habilitando espacios y recuperando dinero.“No ha tocado recursos de la reserva técnica, el programa de préstamo funciona bien, lo siguen alimentando y puntualmente los intereses los incorporan a la reserva técnica, pero no se puede hacer más; necesitamos recuperar el dinero que salió, es la reparación del daño, además de que es justo porque era el dinero de todos los derechohabientes”, manifestó.La presidenta de la COPIPEV insistió que si se logra recuperar ese recurso desfalcado o mal usado durante el sexenio de Duarte de Ochoa, “las finanzas del IPE pueden respirar”.Consideró que al corto plazo no hay un panorama “muy alentador” para el Instituto y sus finanzas, aunque aclaró que las pensiones para los jubilados se han pagado a tiempo.“Los estudios actuariales señalan que las finanzas del IPE logran sobrevivir al 2024, es pasado mañana, ¿qué pasa si los próximos gobiernos nos suspenden las partidas federales?, ¿de dónde nos van a pagar?, porque ya la reserva técnica va a alcanzar”, alertó Dolores Martínez.Aunque reconoció que cada vez son más los pensionados, añadió que son personas que durante 40 años estuvieron cotizando y pagando sus cuotas al Instituto, por lo que ese recurso que ahora se requiere, debió cuidadores mejor.