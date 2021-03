A Rogelio “N” lo sometieron con armas largas; Defensa exhibe “incoherencias” de Fiscalía

Jesús Velazquez Flores, abogado del exsecretario de Gobierno yunista, Rogelio “N”, quien fue detenido y vinculado a proceso por ultrajes a la autoridad, acusó que al Poder Judicial de Veracruz de “responder a otros intereses”.



Durante entrevista a un medio de comunicación nacional la mañana de este martes, sostuvo que “curiosamente” la orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia intrafamiliar se quiso ejecutar un día después de que entrara en vigor la reforma al Código Penal de Veracruz que agravó las penas de los delitos contra la autoridad.



Explicó que el jueves pasado, el Congreso del Estado aprobó dichos cambios al ordenamiento punitivo y esa misma noche fueron publicados en la Gaceta Oficial para que entrara en vigor el viernes y el sábado ocurrió la detención.



“Un día antes de que ellos quisieron ejecutar la orden de aprehensión, Rogelio ya tenía un amparo que le había concedido un Juez federal y que le había dado la suspensión provisional y curiosamente los delitos de la autoridad ya como delitos graves y hoy tenemos este resultado que a todas luces nos indican que el Poder Judicial responde a otros intereses”, refrendó.



Velázquez Flores dijo que la Fiscalía alegó además de ultrajes a la autoridad un “daño psicológico” a la Policía Ministerial, a pesar de que hay testigos que desmienten esa versión.



“Hay testigos que pudieron ver la detención, que fue sometido de manera inmediata, de que fue sorprendido por los ministeriales de quererlo detener por una supuesta orden de aprehensión por el delito de violencia intrafamiliar cuando él tenía un amparo, una suspensión ya concedida”, dijo.



De igual modo, expuso que el uniformado alega que el exsecretario de Gobierno de Veracruz en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares fue agresivo con él y que le rompió su playera y que va a necesitar terapia psicológica para salir del trauma que le provocó al intentar detenerlo.



“Lo someten con armas largas, no podemos entender cómo es que con dos armas largas apuntándote directamente tú puedes llegar a generar un daño psicológico en tu agresor, porque eso fue en lo que se convirtieron los policías ministeriales”.



El abogado defensor y exdirigente estatal del PRD sostuvo que hay muchas incoherencias en el informe que rinde la Policía Ministerial, ya que por un lado se menciona que estaban ejecutando una orden de aprehensión y por el otro, que sólo estaban dando un aviso de desahogo de investigación.



“Cuando se le preguntó quién ordenó esa investigación, ya no supo que contestar, ni qué decir. Hoy Rogelio está en la audiencia de vinculación, le decretan una medida cautelar de ocho meses de prisión preventiva porque a decir ellos, está falseando declaraciones”.



Añadió que es acusado de falsedad de declaración porque sostienen que la dirección que él dio no es la de su domicilio particular, por lo tanto afirman que puede eludir la justicia dejándolo seguir su juicio en libertad.



Injusta su detención: Mina



Por su parte, Mina, la hija de Franco Castán, asentó que es injusto que lo estén acusando de todo esto (violencia intrafamiliar), cuando la que ha sido violenta, según ella, es su madre.



“No solamente con él, sino con nosotras, nos ha violentado emocional y físicamente y ella es una sociópata que no le importa, no le importó su familia, sus hijas, que es lo que debería importar, no le importó estar diciendo muchas mentiras para simplemente llegar a lo que ella quería”, puntualizó.



Insistió que su papá nunca a golpeado a su mamá, desconociendo de donde salieron las imágenes que ella subió a sus redes sociales. “Esperamos que esto se aclare muy pronto”.