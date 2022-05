A sus 14 años, niña de Veracruz comenzó a combatir el cáncer de mama

El caso de una menor que desde los 14 años enfrenta al cáncer de mama asombró por ser la persona más joven que ha registrado la fundación Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama (MUAC).Se trata de una menor originaria de Altotonga que a los 14 años le extirparon el seno pero que había presentado síntomas desde los 11 años.De acuerdo con la presidenta de MUAC, Beatriz Cruz Solórzano, cada vez se presentan casos a edades más tempranas, por lo cual hizo el llamado a las niñas y mujeres a que deben explorarse sin importar edad.“Una chiquita de 16 años que lamentablemente a los 14 le realizaron su mastectomía, la niña está en el CECAN, está saliendo adelante pese a todas las inclemencias. A los 11 notó una bolita y no se lo dijo a nadie hasta los 14 años que ve en las redes sociales un video de cáncer de mama y se da cuenta que es lo que ella tiene pero no le habían dicho nada. Es muy impactante porque si le hubieran dicho a los 11 años, tal vez no le hubieran retirado su seno”, señaló.Señaló que alrededor de un 30 a 40 por ciento de las mujeres que apoyan con medicamentos, prótesis y seguimiento son menores de 40 años, con incidencia importante entre los 30 años, lo cual es preocupante.La presidenta de MUAC insistió en no bajar la guardia e inculcar a temprana edad la autoexploración y los focos de riesgo.“Es un mensaje que les damos a las madres, hablen con sus niñas, díganle explórate, cualquier cosa que veas anormal, dímela, que tengan esa confianza. Este caso nos impactó mucho”.A la jovencita que sigue en tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa se le donó una prótesis de silicón por parte de MUAC, así como a otras 29 mujeres con mastectomía.