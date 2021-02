A sus 79 años, pandemia lo obligó a salir a vender girasoles, en Minatitlán

Con 79 años, el señor Isabel Baeza ha buscado cómo salir adelante en medio de esta pandemia, de ahí que desde hace ocho meses vende girasoles en la colonia Insurgentes Norte de Minatitlán.



Estas hermosas flores, mejor conocidas como girasoles "enanos", son sembradas por él y su familia y tras darle los cuidados necesarios y que están listos, viaja desde su natal Cosoleacaque a Minatitlán para instalarse en las inmediaciones de la escuela primaria Francisco Villa donde los acomoda y ofrece.



A pesar de que paga flete para transportar las plantas, él está consciente que la economía ha sido muy afectada, por ellos mantiene precios bajos y en ocasiones se adapta al bolsillo de las personas que muestran interés por sus girasoles.



“Viendo como están las cosas en la forma en la que estamos viviendo, hay que buscarle la forma para tener el pan de cada día en nuestra casa, entonces nosotros hemos trabajado el campo, la agricultura y pues vemos cómo está la situación vamos buscando otros medios para que no nos falte algo en la casa para la familia”, expresó don Isabel.



El hombre de casi 80 años, sostuvo que prefiere que sus plantas luzcan en algún hogar, antes de que sólo se marchiten en su casa, por ello compartió algunos consejos para mantenerlos hermosos.



“Pensamos en esta plantita, este girasol enano y fíjese que gracias a Dios está dando efecto porque cualquier familia aprecia esta planta” comentó.



Aunque sabe perfectamente sobre el coronavirus y extrema medidas para no enfermarse insistió que tiene que trabajar para poder subsistir en medio de esta contingencia sanitaria.



“Al tiempo que estamos viviendo ahorita, pues pensar que podemos hacer, mientras que podemos todavía trabajar, un poquito, porque si vamos a estar sin hacer nada en la casa al contrario de tener mejor vida, más se enferma uno, porque uno está acostumbrado andar activo, el trabajo es ejercicio” añadió.



Don Isabel relató que a veces no vende una sola planta, pero el señor de los Girasoles ha demostrado que, en medio de esta crisis, puede salir adelante, siempre conservando el ímpetu trabajador y el amor por lo que hace.