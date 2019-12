A sus 9 años, Joshua recibió el mejor regalo de Navidad: ya está libre de cáncer

Como un regalo de Navidad para la familia de Joshua León Silva, niño de 9 años, llegó la noticia de que no hay ya presencia de células malignas. Él recibió quimioterapias durante tres años y medio, pero ahora solo está en vigilancia.



Su diagnóstico fue de leucemia linfoblástica aguda por leucocitosis; aún se encuentra en fase de vigilancia en el servicio de oncología pediátrica del Hospital General Regional (HGR) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Por los efectos del tratamiento y frecuentes ingresos al hospital, se volvió un niño introvertido y en ocasiones hasta se desanimaba, hoy es todo lo contrario y se caracteriza por su alegría, inquietud y entusiasmo, así lo platicó el doctor Víctor Hugo Cabrera García, oncólogo pediatra quien está a cargo de Joshua desde que ingresó al servicio de urgencias.



Relató el médico que debido a que empezó a bajar de peso y perder el apetito sin causa aparente y confirmar, tras diversos estudios, que tenía niveles muy bajos de plaquetas y hemoglobina; el diagnóstico fue leucemia linfoblástica aguda.



El especialista explicó que la leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea, que es la encargada de producir las células necesarias para el organismo y el sistema inmunológico, por lo que se estableció un plan para combatir el padecimiento.



Por su parte Martha Isabel Silva, mamá de Joshua, reconoció que la lucha que enfrentaron como familia, no fue fácil, pero decidió confiar en personal del IMSS que conformó un equipo multidisciplinario para que su hijo comenzara su tratamiento.



“Para mí como madre, es invaluable en lo material y emocional lo que he recibido en el Seguro Social, salvaron la vida de mi hijo y hoy gracias a su dedicación, mi hijo tiene una nueva oportunidad de vida”, indicó.



El oncólogo dijo que, aunque su paciente no requirió cirugía como tal, ingresó con apenas cuatro años de edad, al quirófano para la colocación de un catéter venoso central mediante el cual se le aplicaron las numerosas quimioterapias que son fármacos que destruyen las células cancerígenas, las cuales tienden a crecer y multiplicarse más rápido que las células normales.



Joshua se encuentra en vigilancia desde hace dos años, cada bimestre acude a consultas y exámenes para que su médico se cerciore de que no hay presencia de células malignas. Hoy lleva una vida como la que todo niño, asiste a la escuela, juega y tiene amigos.