A sus 90 años, Juan Carlos Mora Apolinar acudió al casting del programa “El Retador”, de Televisa, show que se promociona como un “extraordinario desafío de cantantes, bailarines e imitadores de talla internacional”.Al salir de las instalaciones de la televisora en Boca del Río, entusiasmado tras su participación, Juan Carlos comentó que vino desde Orizaba acompañado de su esposa e hijo, gracias a una segunda oportunidad que la vida le dio.“Yo soy cantautor, desde los 13 años compuse mi primer canción, nada más que el vicio me bajó los humos, pero ya ahorita no tomo y gracias a doble AA me regresó el gran don que Dios me dio”, dijo.El programa que va por si segunda edición contempla participantes desde los 6 años hasta los 90 años.Juan Carlos comentó que tras dejar de beber hace unos años, pudo retomar su carrera como cantautor. Hasta el momento, afirman, tiene 55 canciones y vino exclusivamente a formar parte del casting “El Retador”, siendo el participante número 80 de 101 que se habrían registrado hasta la tarde de este domingo.Por su parte, la joven Fátima Trujillo, de 21 años, oriunda de la ciudad de Veracruz, también acudió al casting con la experiencia de haber participado en filtros para formar parte de La Academia y hasta logró una participación en “La Voz México”.“Me viene acompañando mi mamá y estoy muy agradecida”, dijo.Estudiante de la carrera de música y producción, Fátima espera ser seleccionada para estar en la nueva temporada de “El Retador”De igual manera, al llamado respondió el joven con nombre artístico “Reyes Andrade”, quien presume de tener una voz privilegiada, de 21 años y nacido en Coscomatepec. Llegó con su bocina lista, “calentando” en los camiones que lo llevaron hasta el casting.“Realmente me dedico pues a cantar en los buses; no es cómo que traiga un carro pero pues es un ganar-ganar, vienes y pues calientas la voz y ganas dinero para los estudios y la familia”, dijo.Comentó que espera aprender mucho en este primer casting y el dinero es algo secundario. “Lo principal la experiencia”, dijo el joven al resaltar el apoyo de su madre.El casting de “El Retador” se realizó este fin de semana. Los organizadores esperan llevarse al menos una persona al filtro general que se realizará en la Ciudad de México.