A través de la televisión, programa educativo llegará a 9 de cada 10 familias

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que hay datos oficiales que revelan que más del 90 por ciento de hogares mexicanos tienen televisión en su casa por lo que el programa educativo a distancia llegará a 9 de cada 10 familias del país.



Al minimizar la situación de pobreza y pobreza extrema que prevalece en varios municipios de distintas entidades, incluido Veracruz, donde familias de zonas serranas no tienen radio, televisión ni señal de internet, expresó que la estrategia educativa por la contingencia contempla distintos métodos.



Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el titular de la SEP reiteró que más de 9 familias tienen televisión en su casa de manera que la estrategia de regreso a clases a distancia tiene como base las clases por televisión y los dispositivos como teléfonos celulares e internet sólo son una herramienta de apoyo.



“En el caso de que no la tengan (televisión), que son las comunidades más marginadas, es ahí donde se hará el esfuerzo de llegar a través de la radio y hay un organismo de la Secretaría, la CONAFE, que va a las casas de las niñas y los niños a entregarles cuadernillos que estamos elaborando específicamente para este programa”.



Los libros de texto gratuito, dijo, son universales y la base del aprendizaje, por lo que serán entregados a todos los estudiantes del país.



Sobre el uso del televisor para familias que tengan varios estudiantes en distintos grados y solo un televisor explicó que se está buscando que cada nivel y grado se pueda transmitir en diferentes horarios, lo que permitirá cubrir con los planes y programas de estudio de manera completa.



Por ello la programación será de 8 de la mañana a 7 de la noche, además de que habrá transmisiones después de las 7 pm repitiendo los contenidos, al igual que sábados y domingos.



“Para hacer un esfuerzo enorme de llegar al mayor número posible, es casi una cobertura universal de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país”.



Las docentes deberán estar en contacto permanente con los alumnos y su papel será guiarlos en todo momento, por lo que también se dispuso que el profesor que terminó clases en el periodo terminado dé continuad al mismo grupo en este ciclo escolar.



Esteban Barragán informó que el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Hacienda para que apoye con el presupuesto requerido por el programa educativo en todas sus facetas.



“De manera que sí se cuenta con el recurso para poder hacerse”, asentó.



Será este mismo lunes cuando el titular de la SEP y el Ejecutivo federal, sostengan reunión con todos los secretarios de educación del país para detallar la estrategia educativa a distancia.



“Cuando hablamos de educación a distancia no es solamente internet, es fundamentalmente televisión; el día de hoy vamos a ver todos los detalles con los secretarios de educación, las fechas, los trabajos con docentes, los temas de capacitación, de reinscripción y todos los temas que afectan tanto a las familias como al magisterio, para tener una organización que nos permita superar todos los obstáculos”, finalizó el titular de la SEP.