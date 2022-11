A través de obra de teatro cabaret, abordan con comedia el tema de la depresión

Andrea Maliachi, fundadora de Regordet Cabaret, junto con el director galardonado César Enríquez invitaron al público xalapeño a la obra The Real Life of Samantha Pérez y Pérez, una obra que aborda el tema de la depresión con comedia y que ha sido ha recibido la ayuda del Sistema de Apoyos a la Creación y apoyos culturales.“Es una obra de teatro cabaret que es una comedia que habla de la depresión, en este caso está interpretada por su servidora Andrea Maliachi y dirigida por César Enríquez, César es una de las figuras más. Representativas actualmente del cabaret en México”, comentó Maliachi.Misma que resaltó el tema de la depresión y el papel que juegan las redes sociales; “las redes sociales han incrementado los estados anímicos de las personas, es algo que hace 10 años no veíamos. La obra sí busca hacer esa reflexión y sobre todo que el tema se empiece a hablar, que se empiece a hablar del valor de la salud mental. Durante la pandemia todo mundo estaba preocupado por no contagiarse, pero nadie estaba preocupado en lo que estaba pasando psicológicamente en las personas y yo siento que el país no estaba preparado para una crisis de salud mental”.También destacó que el director ha sido galardonado recientemente como mejor actor de soporte por un musical y fue nombrado por una revista como una de las 50 personas que están transformando a México, al lado de Iñárritu, el cineasta Rodrigo Prieto y el medallista olímpico Donovan Carillo.“Elegí este trabajo con Andrea, ha sido trabajar desde un tema muy complejo que es la depresión, que si bien no tiene solo un contexto LGBT pues tiene un contexto mundial y general. Era hablarlo desde un tono de comedia de farsa, pero sin dejar de lado todas las personas que alguna vez hemos sufrido un momento depresivo o que vivimos con alguna depresión”, comentó Enríquez.El director mencionó que en el espectáculo han realizado correcciones para que más allá de la inclusión y la cancelación, tengan un trabajo de comedia que no discrimine.“Tengo un trabajo muy en pro de los derechos LGBT, antiracista, soy una persona prieta, soy una persona que está alcanzando lugares como en estas revistas importantes que antes se nos cerraban a nosotres y ahora nos abren las puertas. Hay gente que defiende la comedia y dice ‘la comedia es comedia’ pero siempre se suele atacar a los más vulnerados”.Mientras tanto, Mialiachi afirmó que la compañía de Cabaret ya tiene bastantes años en Xalapa, y es reconocida por mucha gente gracias a trabajos anteriores que han tenido una gran respuesta en taquilla.Enríquez reiteró el reconocimiento que Andrea ha ganado por su trayectoria impulsando el cabaret, pues señaló que ella podría ser una de las representantes más importantes de la República con el trabajo que está haciendo en Xalapa.“El cabaret mexicano en específico es muy importante porque poca gente le da la relevancia al género y yo siempre digo que si hubiera unas olimpiadas de teatro México se llevaba el oro en cabaret, a pesar de qué hay cabaret alemán, francés y a pesar de qué hay un cabaret mexicano que proviene desde la carpa, que proviene desde la revolución para todes nosotres, actualmente habemos exponentes que estamos retomando ese teatro de carpa que existía antes y que también se criticaba el gobierno y ciertas cosillas utilizando la risa como el arma”, concluyó Cesar Enríquez.The Real Life of Samantha Pérez y Pérez se presentará en el Teatro J.J. Herrera de la ciudad de Xalapa del 11 al 13 de noviembre, en un horario de viernes y sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas.La función tendrá un costo de entrada de 150 pesos y 100 pesos en preventa.