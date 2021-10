A Tuxpan le urge más oferta turística: Prestadores de Servicios

Debido a que no existe una amplia gama en la oferta de servicios, el mayor número de visitantes que recibe Tuxpan es el de un día, cuya derrama promedio es de escasos 500 pesos, señala Gabriel Gómez Ruiz, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos.En entrevista, abundó que los visitantes que pernoctan lo hacen de una a dos noches, ya que dos días es el tiempo suficiente para ir a la playa, realizar algunos recorridos y degustar la gastronomía.“El ticket promedio de gastos por día por turista no aumenta, se sigue manteniendo entre los mil 200 y los mil 400 pesos por turista que pernocta, mientras que el visitante de un día, es decir, el que viene y regresa al mismo día, fluctúa entre 500 y 600 por día e incluso menos”, detalló.Gómez Ruiz reiteró que la playa y la gastronomía son los dos atractivos más explotados, pero insistió en que se debe diversificar la oferta y “vender mejor nuestro producto, turísticamente hablando”.Explicó que se deben armar paquetes integrales, que incluyan salidas desde Tuxpan hacia lugares de interés cercanos, pero lamentó que la actual administración municipal haya dejado de lado la promoción y la elaboración de un proyecto en este sentido.“Eso significa que no hemos desarrollado productos turísticos, es decir, no hay productos turísticos en nuestra ciudad a pesar del potencial que tenemos. Y esa es una de las amenazas muy grandes y que se deben considerar para hacer un verdadero proyecto municipal de turismo con el nuevo gobierno, porque con el actual no se llevó a cabo”, concluyó.