A veces recibe “mentaditas” pero Alejandro disfruta ser Agente de Tránsito

En el marco del Día del Agente de Tránsito, Alejandro Fonseca Tronco, elemento en Coatzacoalcos con 20 años de antigüedad en el oficio, reconoció que las cosas han cambiado para bien y ahora ya hay más responsabilidad de parte de los oficiales.



El uniformado que es originario de la Ciudad de México, pero que desde hace dos décadas labora en Veracruz, añadió que es bonito servir y reconoció que aunque hay malos elementos, también hay buenos.



"Comencé en Xalapa, poco a poco me fui adentrando, conocía a muchos oficiales de tránsito allá en Xalapa, mi sobrino es oficial y él me invitó a participar en la corporación, pasó el tiempo y no se pudo hasta que ya. Hice un examen, tuve una capacitación también. Con el tiempo todo ha cambiado, para bien, antes, entre comillas se hacían unas cositas bien, otras mal, pero ahorita ya ha ido bajando eso y ha habido más responsabilidad y pues como en todo, hay elementos buenos y malos", dijo.



A Alejandro Fonseca lo conocen como "Tronco" o "Chilango" y asegura que cada que le toca hacer guardias en las avenidas de la ciudad, las personas lo reconocen y saludan.



Asimismo, afirmó que es “muy bonito servir” y aunque a veces les dan "mentaditas", dijo que les entra por un oído y les sale por el otro.



"Los saludos de los niños nos motivan, aquí hace falta unión entre compañeros y por supuesto elementos", sostuvo.



Reconoció que pese a la situación, la gente no entiende aunque sabe que debe respetar, pero aunque toman cursos para su licencia tipo A no lo aplican en la calle.



"En los cruceros hay que tener autoridad, hay que ser fuertes. La falta más recurrente es por la de falta del uso de cinturón, uso celular y pasarse el alto", finalizó.