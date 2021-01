A Veracruz le siguen faltando intérpretes indígenas en sus juzgados y MP

El representante de la Organización Pueblos Originarios en Movimiento del Estado de Veracruz, Agustín Carpio Pérez, señaló que ante la falta de intérpretes de lenguas indígenas en Ministerios Públicos, muchos son procesados sin tener la información adecuada de sus derechos.



Por ello, dijo, es urgente trabajar para evitar que muchas personas que no dominan el español sigan presas injustamente.



"A consecuencia de la falta de intérpretes, a las personas indígenas se les procesa sin que tengan una información adecuada de cuáles son sus derechos, porque la defensoría pública tiene solamente un abogado que entiende la lengua náhuatl en la zona norte y hablamos que aquí en el Estado tenemos más de 16 lenguas originarias".



Carpio Pérez indicó que con cifras del año pasado, al menos 400 indígenas se encontraban privados de su libertad por algún proceso jurídico.



"Derivado de que la Fiscalía Especializada en Pueblos Indígenas no ha tenido la capacidad para resolver varios asuntos, pues tenemos carpetas que no tienen avances desde hace dos años y que los indígenas están a la espera. Más allá de los indígenas detenidos, hay otros que están a la espera de que se resuelvan sus carpetas de investigación".



En ese sentido, explicó que desde su organización buscarán impulsar programas de capacitación para que personas provenientes de cada una de las etnias puedan contar con los conocimientos para ser parte de esos procesos y colaborar con varias asociaciones en beneficio de los pueblos originarios.