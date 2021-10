A Veracruz “no vengo a hacer grupo”: Dolores Padierna

La delegada del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA con los gobiernos municipales, María de los Dolores Padierma Luna, evitó opinar sobre la polémica generada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó desconocer al presidente de la Cámara de Diputados , Sergio Gutiérrez Luna.En conferencia de prensa, desde Xalapa, señaló que no acudía al Estado a “formar grupo”, sino que su trabajo dentro del partido es platicar con todos los sectores, en particular con los Alcaldes que tomarán sus cargos el 1º de enero de 2022.“No vengo a hacer grupo, no vengo a nada más que a cumplir la responsabilidad que me confirió mi partido, el CEN y ahí voy a trabajar”, manifestó.Padierma Luna acotó que harán un trabajo de la mano y en acuerdo con el titular del Ejecutivo veracruzano, aclarando que será un asunto de partido, que consistiera en platicar con los ediles morenistas entrantes.Además, negó que su visita a la Entidad signifique una “curita” ante estas aparentes divergencias entre el mandatario y el diputado federal y dentro del instituto político que representa.“No, no soy nadie para hacer eso, vengo a mi trabajo que platicar con los Alcaldes, ponerme a sus órdenes y ver en qué les puedo ayudar”, insistió la exlegisladora al Congreso de la Unión.En ese sentido, expresó que visitaba el Estado para buscar la unidad del partido, pues no le interesaba ningún grupo, ni nadie en particular.“Veracruz es un Estado muy importante, de tal manera que también es muy grande y muy complejo, fácil nada es y en política menos. Yo vengo ayudar, a la unidad, vengo ayudar a los Alcaldes en lo que yo pueda servirles, vengo a ponerme mi mano franca para que MORENA quede muy bien en el corazón de la gente, en el bienestar de la gente, en la mente de la gente”, manifestó ante los reporteros.Adicionó que platicará con el Gobernador, al ser emanado de su partido, para conocer su punto de vista y opinión y pedirle su consejo que le permita hacer su trabajo lo mejor posible.La delegada del CEN con los gobiernos municipales presumió que MORENA junto con sus aliados gobernará más de mil municipios, es decir, más de la mitad del territorio nacional, calificándolo como “una proeza” que nunca antes había realizado un partido de izquierda.“Me siento muy honrada que el partido me haya nombrado en esta responsabilidad que estriba en darle seguimiento a todos nuestros Alcaldes, a todos los gobiernos locales, ya sean los presidentes municipales, síndicos, regidores para que se apliquen los principios de austeridad, honestidad, de servicio al pueblo que todo morenista tiene que seguir”, enfatizó.