A Yesenia y Sheila las mataron mientras periodistas protestaban contra violencia

Comunicadores de la región Córdoba-Orizaba protestaron este martes para recriminar. el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joahana García Oliveira, en el sur de Veracruz.En Orizaba, lamentaron el homicidio de las compañeras en Cosoleacaque, calificando como inadmisible que mientras ayer mismo se protestaba por la violencia contra el gremio , ambas fueran asesinadas.Indicaron que ya no quieren escribir con “tinta sangre” el nombre de cada uno de los periodistas privados de su existencia.Algunos de ellos, con lágrimas en los ojos, no daban crédito a lo ocurrido este lunes 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque.Dijeron que su idea es trabajar para informar a la población, con una labor digna y noble, por lo cual no tendrían que temer diario perder la vida.Por su parte, periodistas de Córdoba también marcharon para demandar un alto a los ataques contra el gremio.Vestidos de blanco, con pancartas, veladoras y gritando justicia, el gremio levantó la voz por los compañeros que ya no están.Yesenia y Sheila se suman a la lista de reporteros ejecutados en Veracruz, de las entidades mas peligrosas para ejercer el periodismo.Exhibieron que sin protección, sin armas, sin seguro de vida, es como los periodistas “de a pie” salen día a día a trabajar, exponiéndose a jornadas laborales extenuantes y con bajos salarios.“¡Justicia, justicia!”, “¡Ni uno menos!”, “¡No se mata la verdad matando periodistas!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los comunicadores.La manifestación culminó frente las instalaciones de la Fiscalía Regional, en donde se exigió al Gobierno del Estado y Gobierno federal protección para el gremio periodístico.