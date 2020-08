Abandona Veracruz plantas de tratamiento, expone CONAGUA

En el Estado el 60 por ciento de las plantas de tratamiento que se construyeron en administraciones pasadas no están operando, indicó el director general del Organismo Cuenca Golfo de la Comisión Nacional del Agua, Juan Manuel Méndez Contreras.



Añadió que ese 60 por ciento se traduce en 84 plantas, pues en total se tienen alrededor de 140 en la entidad.



"Tenemos un problema importante con las plantas de tratamiento; en estos momentos se está haciendo un inventario en todo el Estado de las plantas que se construyeron en administraciones pasadas y que no están trabajando como debería de ser".



Por eso es que la actual administración de CONAGUA ha enfocado sus esfuerzos para implementar tecnologías de bajo costo como son las ecotecnias, digestores anaerobios, entre otras, para que quien también tenga el interés pueda operarla sin tanto problema.



Finalmente apuntó que el problema de la falta de operación de estos instrumentos para tratar las aguas se presenta en todo el territorio veracruzano, no existe alguna zona en particular.