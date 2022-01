Abandonan a 47 menores de edad provenientes de Acayucan en afueras de Ciudad del Carmen

Gran indignación causó entre los habitantes de Acayucan por el abuso cometido por parte de policías de Ciudad del Carmen, Campeche, en contra de niños y jóvenes deportistas de esta ciudad quienes fueron detenidos y abandonados en las afueras de esa ciudad el pasado sábado por la tarde-noche.Los jóvenes retornaban a su lugar de origen luego de concluir su participación en la justa Clasificatoria de Atletismo del Instituto del Deporte de Campeche, efectuada durante los días 13, 14 y 15 de enero del año en curso, en la que obtuvieron 40 medallas en diferentes competencias.Y es que los policías, argumentando que el autobús, propiedad del Ayuntamiento de Acayucan, tenía reporte de robo, fue interceptado a la salida de Ciudad del Carmen y bajaron a sus ocupantes para remitir la unidad ante las autoridades ministeriales de esa localidad.Los 47 niños y jóvenes atletas, a través de sus redes sociales denunciaron que fueron abandonados en un parque en las afueras de esa ciudad y con sus propios medios, se trasladaron a la Central de Autobuses en donde durmieron, y desde ese lugar solicitaron el apoyo de sus familiares y de las autoridades municipales para retornar a sus hogares.Al tener conocimiento de este suceso, la alcaldesa de Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez, de inmediato se trasladó a esa ciudad, señalando que la documentación del autobús está en regla, ya que éste fue adquirido por el ayuntamiento en pasadas administraciones y ha sido utilizado para el traslado de grupos de niños, jóvenes y adultos quienes participan en diferentes actividades en varias ciudades de la República, sin que se presentaran incidentes de este tipo.“El camión es lo de menos, lo que no es posible es que quienes invitaron a los jóvenes deportistas no se preocupen por ellos y los abandonen a su suerte, cuando en el país hay protocolos que se deben establecer en estas situaciones cuando hay acciones policiacas que involucran a un vehículo”, advirtió la alcaldesa.La Presidenta Municipal de Acayucan, señaló que está buscando a las autoridades estatales para que intervengan y agilicen este asunto, sobre todo enviar de regreso a los niños y adolescentes deportistas a Acayucan, sin embargo, lamentó la actuación de las autoridades deportivas de Ciudad del Carmen Campeche, quienes fueron los que invitaron a los deportistas a las justas y son las responsables de otorgar seguridad a los competidores.Aseguró que está tratando de contactar a las autoridades del Gobierno del Estado de Campeche y de COMUDE para poner en conocimiento el asunto, sin embargo, insistió que esto es un incidente que con la intervención de las autoridades estatales y federales saldrá adelante.Señaló que no es posible que las autoridades estatales le den mayor importancia a los migrantes y dejar en la calle a 47 niños y jóvenes, inventando un supuesto reporte de robo y abandonándolos a su suerte, que por supuesto no están solos y cuentan con el respaldo del Ayuntamiento.“Tenían que ponderar en todo momento era el interés superior del menor, no lo hicieron así, los dejaron en estado de indefensión, los dejaron en un parque, se llevaron a dos adultos detenidos, los dejaron con una mujer adulta, los colocan en estado de riesgo, es vulnerar sus derechos humanos, como niños, como jóvenes, son jóvenes que se han destacado en el deporte a nivel nacional y estatal, ese trato da pena, la ciudadanía acayuqueña y padres que vean que están bien, se va a rentar un autobús y se van a regresar a su ciudad de origen”, precisó en entrevista“En Acayucan los niños tienen nuestra mayor atención y cuidado, es por eso que venimos a resolver esta situación, lamentamos que ocurran estas situaciones, pero informamos a los padres de familia de los infantes que están bien y pronto estarán en casa con un camión que habrá de rentarse para ese fin”, concluyó.