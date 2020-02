Abandonan a abuelitas, en Coatzacoalcos, lamenta Iglesia

El asilo de ancianos de la Iglesia “Perpetuo Socorro”, en Coatzacoalcos, resguarda abuelitas a quienes llevan sus familiares, pero también algunas han sido abandonadas o encontradas en las calles.



Así lo dio a conocer la hermana Anel Alarcón Palma al servicio del refugio, quien sostuvo que de las 25 que atienden por el momento, cinco estaban en situación de calle.



Abundó que estas mujeres no cuentan con familiares que las atiendan y por eso en el asilo se hacen cargo de ellas al 100 por ciento. Otras más han sido abandonadas por sus hijos o nietos.



“Hay cinco personas de la tercera edad que han sido encontradas abandonadas en la calle, que no tienen a nadie y las han llegado a dejar ahí en el asilo, y las demás tienen a lo mejor algún hijo que se fueron a Estados Unidos, no hay quien las cuide, están abandonadas”, declaró.



Tan solo el año pasado fallecieron dos abuelitas que no contaban con ningún consanguíneo, por lo que el asilo de ancianos se encargo de darles cristiana sepultura.



En este 2020 solo a muerto un adulto mayor, pero su familiares se hicieron cargo de los gastos funerarios.



“De las abuelitas que no tienen familiar, nosotras nos hacemos cargo, ellas son atendidas ahí, ahí se les dan los últimos auxilios y nosotras hacemos toda la labor de llevarlas a enterrar y las que tienen algún familiar, aunque sea lejano, se les entrega a ellos y hacen todo el protocolo”, comentó.



La abuelita más joven del asilo de ancianos tiene 76 años y la más longeva 104.

Al servicio del Perpetuo Socorro son un total de 13 monjas.