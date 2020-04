Abandonan mascotas en Veracruz Puerto y Boca por temor al COVID-19

La errónea creencia de que los animales domésticos contagian el COVID 19, ha ocasionado que en las últimas semanas haya incrementado el número perros y gatos abandonados en calles de la conurbación Veracruz-Boca del Río.



Al respecto, Ana María Rivas, presidenta de la asociación “Amo la Vida Pro Mejor Animal”, puntualizó que esto se debe a que la población teme que sus mascotas los contagien de la nueva cepa de coronavirus, pese a que se ha demostrado que estos animales no contagian dicha enfermedad.



También señaló que la falta de dinero para mantener a las mascotas debido de la parálisis financiera, ha provocado que sus dueños opten por abandonarlos a su suerte.



"Como consecuencia de esto suman ya 30 reportes de abandono de perros y gatos en lo que va de la cuarentena implementada por el sector salud (...) diario recibimos reportes, son mascotas sanas que aparecen en las calles, incluso con collar, por temor al contagio del COVID optan por abandonarlos a su suerte", dijo.



Por ello, la activista exhortó a población a informarse al respecto pues este falso rumor ya ha sido desmentido por médicos veterinarios y expertos de salud quienes ya han explicado que las mascotas no transmiten el coronavirus.



"Hago un llamado a que se informen bien, ellos (perros y gatos) no son transmisores del coronavirus y son parte de la familia, que coman sopa, arroz o avena, siempre hay una forma de poder alimentarlos aunque no sea con la calidad que se debiera, pero pensemos que esto es momentáneo, pero no los abandonen por favor a su suerte", agregó.



María Rivas recordó que tener una mascota es un compromiso de por vida, por lo que es injusto abandonarlos.