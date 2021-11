Abandono de mascotas en Xalapa nos rebasa, admite Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reconoció que el abandono de mascotas en las calles de Xalapa rebasa la capacidad de atención de la Unidad de Salud Animal, por lo que invitó a los ciudadanos de los lugares donde se encuentran estos perros a hacerse responsables de los mismos.En entrevista previa a la inauguración de la Expo-Venta “Xalapa con Corazón”, en los bajos del Palacio Municipal, para recaudar fondos para los albergues de mascotas, indicó que la Ley no permite que el Ayuntamiento recoja a los caninos de la calle porque son libres."Lo hemos visto todos, en la calle hay muchos animalitos, nosotros no podemos retenerlos dentro de las instalaciones municipales porque legalmente no lo podemos hacer, ellos son libres y por otro lado, no tenemos la capacidad técnica ni financiera para hacerlo", mencionó.No obstante, Rodríguez Herrero expuso que cuando un animal es atropellado, está herido o enfermo por alguna infección, se le atiende hasta que se recupere pero una vez que está bien de salud, se vuelve a dejar en la calle."Nosotros le damos salud, le damos servicio médico pero lo tenemos que volver a soltar y de ahí que estemos haciendo campañas, por ejemplo, estos días para que la gente no compre mascotas, sino que vaya a adoptar mascotas", comentó.El munícipe capitalino puso como ejemplo el refugio para animales "Ada Azul", ubicado en la avenidas Arco Sur, a un costado del Poder Judicial de la Federación, que cuenta con aproximadamente 400 perros."Lo ideal sería que los ciudadanos vayan allí y los adopten, porque francamente esta persona hace un esfuerzo descomunal, extraordinario para darles alimento, esterilizaciones y vacunaciones. Hoy lo que estamos haciendo es que la comunidad xalapeña apoye a estas iniciativas para reunir fondos y que no carezcan de lo básico", abundó.Hipólito Rodríguez Herrero afirmó que año con año la Alcaldía les brinda un apoyo económico a los albergues, aunque reconoció también que este recurso es insuficiente, imagínense alimentar a 400 animales día con día. Según me dicen, ha habido otros ciudadanos que han generado estos albergues", expresó el Presidente Municipal.