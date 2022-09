Abandono y maltrato animal rebasan al Ayuntamiento de Xalapa: Activista

“El Ayuntamiento en Xalapa se ve rebasado con tanto maltrato animal, es por eso que las asociaciones independientes entramos como que en apoyo. Estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde pero lo hacemos por amor a los animales”, comentó Rosario Garduza del refugio Patitas Suaves, quien acompañada de emprendedores invitó a la población al Otoño Bazar en beneficio de los animales.Garduza instó a la población a acudir a este evento y agradeció a los emprendedores locales su apoyo en pro de los animales. Refirió que no reciben apoyo de gobiernos ni de dependencias y que tienen a su cargo 100 perros a las que brindan atención médica, alimentan y rescatan sin apoyo más que de su página de Facebook “Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa”.Respecto del evento Otoño Bazar, comentaron que tendrá lugar en el Casino Xalapeño este 1° y 2 de octubre, en donde se ofertarán productos que van desde postres hasta joyería.“Somos un colectivo de más de 60 emprendedores que buscamos espacios para ofrecer nuestros productos para ayudar en la economía y al consumo responsable y local. Contaremos con programa cultural y realizaremos un croquetón en el que recibiremos desde croquetas, cobijas para perros y gatos y donativos de efectivo y de especie para que vayan al albergue y así ayudar a los animales”, comentó Alejandro Hernández García, quien forma parte de la organización de este evento.Ante el abandono de mascotas en Xalapa, Garduza señaló que “es un trabajo que no se acaba, las personas todavía no toman la conciencia y obligación de tener un animalito, porque lo quieren cuando es pequeño, cuando es chiquito lo apapachan y cuando es grande lo echan a la calle, hay mucho abandono y mucho maltrato sobre todo en las rancherías”.Aunque reconoció que en Xalapa ya hay un poco más de conciencia, dijo que aún hay zonas en las que se han topado con perros al bordo de la muerte, macheteados e incluso atendieron un caso de tortura y abuso sexual en Cruz Blanca.Por otra parte, Amairani Rodríguez López y Tania González comentaron que hacen falta espacios en Xalapa para los emprendedores y más apoyos para el emprendimiento xalapeño, pues hay demanda y los espacios son reducidos.