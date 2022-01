Abel Cuevas sí está inhabilitado para ser Tesorero en Boca del Río

El nuevo tesorero del Ayuntamiento de Boca del Río, Abel Cuevas Melo, sí está inhabilitado por la Contraloría General del Estado (CGE) para desempeñar cargos públicos, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El titular del Ejecutivo expresó que corresponde a la Contraloría General del Estado (CGE) advertir al Gobierno de Juan Manuel de Unanue Abascal de la inhabilitación de Cuevas Melo, debido a la entrega irregular de plazas en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) cuando fue oficial mayor en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.“Hay una persona que está ihabilitada para ocupar cargos públicos. Sí existe esa inhabilitación, jurídicamente tienen que determinarse los alcances y sobre todo si hay promoción de algún tipo de recurso por parte de la persona aludida”, dijo.García Jiménez acotó que quedará en manos de la Contraloría y los procedimientos que deba llevar a cabo ante este nombramiento.“Yo sí les comento que la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, dentro de sus atribuciones va a advertir al municipio de esa situación. Ya el municipio, el Alcalde, si tiene conocimientos jurídicos, si tiene sus asesores, determinará lo conducente en defensa del nombramiento”, expuso.A decir de García Jiménez, su Gobierno, a través de la CGE, cumplirá con la parte que le corresponde, que es advertir de esta situación a Unanue Abascal.“Nosotros hacemos el comunicado y el municipio responderá y ahí sabremos de la situación del proceso que se da en ese nivel y veremos después que sucederá”, dijo.Por otro lado, Cuitláhuac García Jiménez dijo que no se puede dejar de lado la presunción de inocencia, esto con relación al nuevo contralor de la Alcaldía de Córdoba, Lauro Ramos Olmos, a quien en 2012 un presunto integrante de Los Zetas lo acusó de ser “el protector” de ese grupo delincuencial en esa demarcación.Al mencionar que no tiene informes sobre este caso, refirió que son 212 municipios en el Estado y apenas están resolviendo los problemas que heredaron las nuevas autoridades de las salientes y que en muchos casos recibieron inmuebles sin mobiliario y unidades vehiculares en malas condiciones.En este sentido, Cuitláhuac García recordó que cuando fue diputado federal, un fin de semana acudió a un municipio rumbo a Naolinco y pasó a saludar al Alcalde al Palacio Municipal, llamándole la atención que estaba vacío.“Vacío es vacío, no había ni muebles. No estaban siquiera algunos funcionarios, claro era fin de semana”, reconoció.