Abigeato afecta a ganaderos y a alcalde de Álamo Tamapache, en zona norte

En la zona norte de Veracruz, en el tramo del municipio de Álamo Temapache, se han detectado delitos por robo de ganado desde el interior de ranchos, entre estos el del propio alcalde de ese municipio, Jorge Vera.



Para el traslado de estos animales los responsables usan transporte de carga pesada con cajas cerradas.



El delegado de la Confederación de Transportistas de México CONATRAM, Fernando Remes Garza, dio a conocer de esta situación que afecta la imagen de su gremio, ya que los autores de los delitos ocupan los medios de transporte, sin provocar sospecha a elementos de seguridad federal y estatal.



Sobre el número de delitos registrados en la zona norte, no abundó más información pero sí que el propio edil del municipio de Álamo y ex diputado local de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) es uno de los afectados y añadió a la familia Collado, quienes cuentan con un rancho dedicado a la actividad ganadera en esta región.



Esto es una nueva modalidad de robo de ganado al transportar a los animales a través de las rejas graneleras, ya que son cajas cerradas que no permiten que los autores del robo sean descubiertos en casetas de inspección.



Remes Garza dijo que como parte de la CONATRA ya se dio parte al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, así como a la Fiscalía General del Estado, a quienes depositan su confianza para recuperar el orden y la seguridad en el norte de la entidad.