Abigeato, delito “gravísimo” sin detenidos, critica Diputada

A pesar de que el abigeato es un flagelo “gravísimo” y un delito que no alcanza fianza, no hay un solo ladrón de ganado en la cárcel, indicó la diputada local por el distrito 23, Margarita Corro Mendoza, quien comentó que busca llevar este tema a tribuna para crear una Fiscalía contra el Abigeato.



Mencionó que esta medida no generaría un costo económico pues se tienen los elementos, pero sí es importante porque de cada diez ganaderos, entre 7 u 8 se han visto afectados por esa situación.



Comentó que esto le tocó vivirlo en carne propia, pues en una sola noche le robaron más de 80 cabezas y no hubo manera de saber qué pasó.



Indicó que el ganado que es robado se está comercializando en Tepeaca, Puebla, como en el tiempo de la Colonia, por trueque, pero por alguna parte tiene que pasar para llegar ahí.



Reconoció que esto es algo que implica mucha corrupción, pero no existe apenas, sino desde hace mucho tiempo.



Señaló que el criar ganado implica un proceso largo, pues hasta los cuatro años un becerro va a ser productivo y en ese tiempo se le tiene que alimentar, vacunar y desparasitar, pero si en una le desaparecen a alguien sus cabezas de ganado los puede poner en una situación muy grave económicamente.



Indicó que el crear una fiscalía especializada no implicaría mayores gastos, pero sí es importante atender esta parte.