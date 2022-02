Abnegación y empoderamiento

Por una circunstancia casual, este 14 de febrero, día del amor y la amistad, leímos a Rosario Sansores. Leímos, particularmente, los versos del poema “Imposible deseo” en donde la poetisa muestra una estampa de abnegación: Luchar, ¿Por quién y para quién? Suspiro. / Barca sin rumbo, a la deriva voy / y a cada nuevo golpe del destino / a su merced estoy...Abnegación es cualidad de abnegado y abnegado significa al que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. La abnegación exige un motivo muy valioso o muy elevado para ser racionalmente admisible.Nos alegramos de que cada vez sean menos las personas abnegadas por motivos efímeros, sobre todo, entre las mujeres, ya que ellas hicieron de la conducta abnegada una virtud. La vida nos brindó la formidable experiencia de conocer mujeres nada abnegadas y en ellas una virtud verdadera les permitió poner en jaque la forma masculina de gobierno.El artículo 40 de la Constitución Política de México establece:“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”Hoy, el artículo 41 constitucional, párrafo segundo, dispone:“La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.”En el mismo artículo 41, pero en su fracción I, encontramos el siguiente texto en dos párrafos:“Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”Bajo esta forma nueva de gobierno constitucional las mujeres empoderadas son legión. Pero que no se olvide la lucha -en tiempos aún cercanos- por el empoderamiento de la mujer, no más de veinte años. En el año 2002, aquellas mujeres no-abnegadas lograron una publicación en Veracruz, Democracia y Equidad de Género, en la que cada una muestra su parecer. En seguida, van sus opiniones y comentarios y, al final, nada tendremos que agregar. Observemos el siguiente círculo de reflexión:Patricia Reséndiz Martínez: “...los logros hasta hoy obtenidos, me llenan de satisfacción, también es cierto que me falta mucho camino por recorrer y que los logros a cosechar serán el resultado de mantener la constancia en una lucha de esfuerzos de manera individual y colectiva.”Yolanda Olivares Pérez: “La recompensa a ese esfuerzo se verá reflejada en un futuro no muy lejano, cuando la equidad de género pase de ser una igualdad legal a una igualdad real. “Dulce María Cintia Loaiza: “...esta voluntad política puede ser impulsada por la presencia de las pocas o muchas mujeres que hayan logrado llegar a puestos de toma de decisiones, sean de orden municipal o estatal, así como de los cargos de representación política. “Edna del Carmen Márquez Hernández: “Hoy quiero enfatizar que la democracia debe darse en todos los ámbitos de la vida del ser humano, aun en su vida privada. “Ana Lilia Ulloa Cuellar: “...a fin de cuentas, nuestro interés está en la recuperación de la dignidad humana tanto de hombres como de mujeres, porque de la opresión de la mujer, ambos –hombres y mujeres- salimos perdiendo...”Rosío Córdova Plaza: “... ¿cómo garantizar una participación activa, igualitaria y eficiente para las mujeres?Etelvina Caudillo Cisneros: “Es importante sumar esfuerzos para construir ... el conjunto de derechos humanos que asegure la salud como una experiencia irrenunciable de las mujeres, para que en un futuro cercano ser mujer deje de ser un riesgo para la salud.”Olivia Domínguez Pérez: “Cuando las mujeres se transforman en sujetos y objetos de la investigación de las ciencias sociales, surgen nuevos paradigmas; entre ellos, los estudios de género, ..."Martha Patricia Ponce Jiménez: “Como mujeres debemos prevenirnos contra el olvido de las propias mujeres, ya que muchas veces nos negamos a vivir la vida sin culpas, plena e intensamente.”Araceli González Saavedra: “Como mujeres nuestra lucha sigue vigente, y debe ser una lucha no sólo en las tribunas, sino también en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la cama. Una lucha por apropiarnos de nuestro cuerpo, por decidir consciente y libremente, por tener el poder construir y defender nuestros sueños.”María del Pilar Espinosa Torres: “...es indispensable crear una conciencia de la realidad femenina, hacer un inventario de las posibilidades de cumplimiento y de realización de las circunstancias, descubrir las maquinaciones de grupos de poder y la respuesta ante ellas...”Verónica Norma Rodríguez Ávila: “Cómo se logra esto? Con esmero, aportando además de toda la fuerza y toda la preparación, la esperanza y el entendimiento de nuestros corazones. ¿Quién logrará realizar esta hazaña? Mujeres como nosotras.”Cirla Berger Martínez: “Concluiré dando respuesta a la interrogante planteada al principio: se evita caer en la autocomplacencia concitando a personajes que se distinguen por su probidad intelectual, su congruencia en la lucha por sus ideales.”Rosario Guerra Díaz: “Pero sí con transparencia y compromiso, para que los principales actores políticos actúen de frente a lo que la sociedad demanda...”Amalia García Medina: “Ella [Rosario Castellanos] decía que debe haber otra manera de ser humano y libre.”María Teresa Gómez Mont: “Hoy por Hoy, se están tomando decisiones que antes no era posible; y eso habla de nuevos tiempos...”El poema de Rosario Sansores sigue mostrando su belleza y la verdad de su época: Luchar, ¿Por quién y para quién? Me digo / No tengo un ser querido en derredor. / A nadie importa si me muero o vivo. / ni a nadie le interesa mi dolor. / Todo cuanto pedí me fue negado... / ¡Y era tan poco lo que yo deseé! / Sólo la dulce comprensión de un alma / y un corazón para fincar mi fe...