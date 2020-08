Abogadas de Orizaba y Córdoba se unen a reclamos para que Juzgados se reactiven

Abogadas de la zona de Orizaba y Córdoba se unieron a los reclamos contra el Poder Judicial del Estado para demandar la apertura de los juzgados en materia civil, pues se les aseguró que iniciarían actividades el 3 de agosto.La abogada Elizabeth Orozco Núñez señaló que la impartición de justicia en Veracruz es primordial.“Nuestra actividad está considerada dentro de las actividades que no se debieron suspender, aun así y violentando los derechos constitucionales, se suspendió y todo el gremio respaldamos las medidas. El problema es que se fueron haciendo más evidentes las restricciones”, dijo.Señaló que acudieron al Poder Judicial para plantear la problemática, donde fueron recibidas e informadas del próximo reinicio de actividades pero hasta el momento, no se ha cumplido."La Magistrada nos dijo que iban a hacer todo lo posible por abrir pero en realidad nos dio atole con dedo, nos dijo que iba a sacar una minuta y girar instrucciones", dijo.Explicó que después de cuatro meses, ya existe una desesperación por partes de los abogados y de los mismos clientes para darle continuidad a la justicia."Queremos trabajar en orden, con cuidado, con todo lo que nos pida el orden federal. Queremos trabajar y no sólo por nosotros, sino por la gente que representamos. Estamos hablando de asuntos mercantiles, de pensiones alimenticias, la gente está sufriendo un abuso".Reconoció que el ambiente laboral no será igual por la pandemia COVID-19 y no tiene caso que se siga retrasando dicha reapertura.Además, también solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García para que de alguna manera agilice la apertura de los juzgados.