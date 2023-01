Abogado de oficio acusa que custodios de La Toma le impidieron el paso

Autoridades del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Toma, negaron el acceso a Gabriel Andrés Campoli, defensor de oficio de 21 personas privadas de su libertad en dicha instalación en el municipio de Amatlán de los Reyes, y con lo anterior, violaron el derecho a la defensa de los propios internos.Al denunciar dicha irregularidad en el programa DefiendeTV, por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el quejoso refirió que personal de la Aduana del reclusorio incluso le solicitaron exhibir las “designaciones” como defensor de los imputados como requisito para visitar a sus defendidos.Después de media hora de espera en el área de Aduanas, el personal de La Toma le negó la entrada a Campoli y con lo anterior, los custodios violaron el derecho a la defensa de las 21 personas, explicó el abogado.Además Campoli recibió de parte de las autoridades del penal palabras discriminatorias por su nacionalidad de origen (Argentina) y en vista de no concederle el acceso, promovió juicio de protección de garantías contra las autoridades.“Finalmente lo que se hizo el viernes (es que) se presentó el amparo. El sábado el Juzgado Decimosexto de Distrito de Córdoba en el amparo 9/2023 otorgó una suspensión de plano para que levantaran cualquier tipo de impedimento de comunicarse a los imputados con su defensa”.El especialista admitió que de no haber existido la negativa de las autoridades del reclusorio, no habría sido necesaria la promoción de dicho amparo contra el Comandante a cargo de la guardia del Centro de Reinserción, siendo un servidor con una carrera especial y una preparación para desempeñar dicha función.“Esas violaciones a derechos, al final le pueden perjudicar a ellos”.