Abogado del tesorero de Sayula señala irregularidades en el proceso

El abogado defensor del tesorero de Sayula de Alemán, Enrique Rentería, informó que la Fiscalía General del Estado está obstaculizando el debido proceso legal al no permitir el acceso a la carpeta de investigación.Y es que a más de 24 horas de que fue detenido Rafael "N", no se ha asegurado que tanto él como su escolta cuenten con garantías para una buena defensa.Explicó que tal pareciera que la Fiscalía está haciendo todo a su alcance para darle cárcel a ambos detenidos pues se han dado muchos abusos desde su detención y puesta a disposición ya que los tiempos ni el lugar coinciden, lo que hace suponer que todo lo que enfrenta el funcionario es fabricado.En el sitio también hablaron familiares del tesorero que expresaron que desde el pasado 13 de noviembre sufrieron allanamiento de morada por parte de sujetos armados enviados por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, quien tenía amenazado de muerte a Rafael "N" ya que no se prestó a saquear las arcas municipales.Hay que mencionar que desde la aprehensión del tesorero ha habido manifestaciones a su favor en espera que la autoridad no cometa injusticias en su contra.De igual forma, se formaron círculos de oración de devotos que solicitan la intercesión de Dios para que Rafael "N" no sea blanco de una persecución política.