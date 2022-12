Abogado responde a insultos de Duarte; lo denunciará por miedo a ser asesinado

El abogado Rodolfo Reus advirtió que emprenderá acciones legales tras las amenazas que hiciera el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por redes sociales.Durante entrevista, el abogado refirió que la última ocasión que vio al exmandatario, hoy preso en el Reclusorio Norte, fue en el año 2015, “y ya estaba disperso, preocupado, embrutecido y discapacitado por su sobrepeso”.Javier “N”, afirmó, tomaba demasiado, aclarando que aunque no pone su nombre en las publicaciones que hizo por Twitter el exmandatario este martes, tomará acciones legales al respecto.“Por supuesto que lo voy a denunciar penalmente, no vaya yo a correr la misma suerte del documental de Netflix, A Plena Luz”, dijo sobre el filme que explora el multihomicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, entre cuyas víctimas se encontraba el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien huyó de Veracruz durante el duartismo tras sufrir amenazas.El abogado agregó que si el enojo de Duarte fue por la información que otorgó en los últimos días, debería tomar en cuenta que Karime Macias está pagando los pecados que como exgobernador él cometió.“Fue él quien la colocó en esa posición”, dijo.Duarte, cabe señalar, insultó al abogado tras afirmar que Karime Macías pronto será extraditada debido a que la Fiscalía tendría una nueva testigo colaboradora.Reus explicó que sí fue “discapacitado”, como señaló Duarte, puesto que por 35 años padeció las secuelas del "Síndrome de Guillain-Barré", pero en el año 2021 se rehabilitó al cien por ciento.A los 15 años, dijo, quedó cuadriplejico y se mantuvo 2 años en silla de ruedas, no obstante con tratamientos y cuidados de su familia, pudo volver a caminar, continuó sus estudios y se graduó de la Escuela Libre de Derecho, “dónde por cierto a Javier lo corrieron porque reprobo en el primer año de la carrera Derecho Romano, Derecho Civil e Introducción al Estudio del Derecho, salió en rebaño en el primer año dado de baja”, recordó al agregar que él también conoce muy bien a Javier “N”.