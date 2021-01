Abogados acusan que Poder Judicial “olvidó” al distrito de Zongolica

En el distrito judicial de Zongolica urge contar con una Ciudad Judicial, pues las instalaciones que ofrecen los servicios a los ciudadanos no sólo no son adecuadas, sino que además los ponen en riesgo, señaló Andrea Cervantes Reducindo, presidenta del Foro de Abogados Cuauhtémoc.



Recordó que el Cereso de este lugar se ubica frente a una escuela primaria, junto al mercado municipal y una cuadra del palacio, lo que genera un alto riesgo para la población y ya en años pasados se han tenido algunos sucesos.



Sobre la sala de juicios orales, comentó que está alejada de la cabecera municipal, casi a la salida de la ciudad, mientras que el juzgado mixto está en otro punto.



En cuanto a la Fiscalía, indicó que se ubica en un segundo piso, pero sólo tiene escaleras, por lo que un ciudadano con alguna discapacidad motriz no podría subir, también se les complica a las personas de la tercera edad.



La abogada señaló que el distrito judicial de Zongolica es de los más olvidados y hay un compromiso para concretar la Ciudad Judicial pero hasta ahora no hay nada que haga pensar que se va a construir.



Mencionó que lamentablemente, el terreno está abandonado, lleno de hierbas, y se ve lejano el poder contar con una Ciudad Judicial, por lo que se ha hecho la invitación al gobernador para que visite el distrito judicial de Zongolica y vea las necesidades y carencias que hay.