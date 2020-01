Abogados afirman que sólo se edificaron 4 Ciudades Judiciales de 20 en Veracruz

El presidente del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que se tiene que aclarar por qué solo se construyeron en el periodo de Edel Álvarez Peña cuatro ciudades judiciales y no más de 20 como se tuvo que haber hecho, pero también se debe conocer sobre el dinero del Fondo Auxiliar, cuánto hay, si existe o ya no.



"Estamos por solicitar una audiencia con la presidenta del Tribunal, con la doctora Sofía Martínez, con la finalidad de que nos reciba y sentarnos a platicar de los proyectos que tiene el colegio pero sobre todo de qué va a pasar con la Ciudad Judicial de Orizaba".



Y es que resaltó que en el período de Álvarez Peña se debieron haber construido 21 ciudades judiciales y solamente se edificaron cuatro, en este sentido cuestionó dónde están los recursos; qué fue lo que sucedió.



"Nos preguntamos quién se los llevó: Edel Álvarez Peña o quién", y agregó que también no se conocen cuentas claras del dinero del fideicomiso del Tribunal, que es la cuenta donde se depositan los costos de las copias certificadas, los depósitos de los juicios que se generan.



"Y que se nos había comentado que se estaba haciendo uso de esos recursos situación que era indebida. Y ese tema también se tiene que tratar y platicar con la presidenta y le preguntaremos qué fue lo que pasó con este fondo auxiliar que es exclusivamente para que los justiciables depositen ciertas cantidades de dinero y qué tiene que ver con los conceptos de pago de copias certificadas, pagos o depósitos correspondientes de sanciones pecuniarias en materia penal, fianzas y demás".