Abogados alistan acciones legales y protestas por cambio de Juzgado de Orizaba

Con la demanda de que no se mueva el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar de la ciudad de Orizaba, abogados de la zona se manifestaron ante las instalaciones de este recinto ubicadas en la calle Poniente 5 de esta ciudad.Los inconformes señalaron que el argumento para retirar este juzgado y llevarlo a Nogales es que no hay presupuesto, por lo que consideran debe haber transparencia en el ejercicio de recursos en el Poder Judicial, pues es la segunda vez que se quiere usar esto como excusa, como ocurrió con la desaparición del Juzgado Octavo y el Micro regional, entre otros en el Estado.Con carteles en mano, los abogados señalaron que el lugar a donde los pretenden llevar no reúne las condiciones para albergar al personal y el mobiliario, pues es muy reducido.También indicaron que se afectará a los justiciables, pues mucha gente de la zona de Atzacan y municipios aledaños con trabajos paga un pasaje para llegar a Orizaba.Apuntaron que desde este jueves permanecerán todos los días en protesta, además de que también tomarán medidas legales para intentar evitar este traslado.Cabe mencionar que a través de una circular, el Poder Judicial informó que este recinto será trasladado al inmueble que ocupaba el Micro regional en Nogales y se informó que con ello se ahorrarán 14 mil pesos más IVA que se pagan de renta.El Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, buscaría ampararse contra la determinación del Poder Judicial de cambiar de sede el Juzgado Sexto de lo Familiar de Orizaba a Nogales.En entrevista el secretario de este colegio, Juan Oropeza Flores, indicó que ya solicitaron la cita con la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero.“Solicitamos la reunión para que nos explique el motivo del cambio de sede y por qué se pretende ocupar el edificio donde estuvo el Juzgado Microregional en Nogales, que por cierto es muy pequeño. Quizá ella tiene otra idea, pero debemos explicarle que está muy reducido el sitio".También están como colegio estudiando tramitar un amparo, lo que sí, es que desde este jueves se estarán recabando firmas por parte de los litigantes para que sepan las autoridades que el sector está inconforme con esta determinación."Sería muy grave que se lo lleven, porque es el único Juzgado de lo Familiar que hay en el distrito, si se lo llevan se generan más gastos para los justiciables".Añadió que al desaparecer el Juzgado Octavo de lo Familiar, el trabajo del Sexto aumento en un 200 por ciento. "Si así está lleno el Juzgado Sexto en Orizaba, en Nogales que no hay espacio, será peor”.