Abogados de Orizaba apoyarán visitas a penales para constatar si hay casos de COVID-19

Integrantes del Colegio de Abogados Orizaba-Altas Montañas apoyaron las visitas que llevará a cabo personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los penales de la zona para constatar si no hay casos de COVID-19 entre los internos.



Juan Oropeza Flores, secretario de la agrupación, indicó que al momento no se conoce que alguno de los abogados que tienen clientes en el CERESO de Amatlán o el de Zongolica reporte que alguno de ellos padece coronavirus o tenga los síntomas.



Señaló que hoy el Estado está en semáforo rojo por esa enfermedad, pero lamentablemente no se cree en las cifras oficiales porque los gobiernos siempre ocultan los números reales.



“Todos sabemos que el gobierno siempre oculta de alguna manera los índices y los casos de este virus”, indicó.



Ante ello, consideró prudente que el personal de la CEDH visite estos centros de reclusión y vea cómo se encuentran las personas privadas de su libertad.



Cabe recordar que tras algunos rumores que se suscitaron de posibles enfermos de COVID-19 en penales de la entidad, se abrió una queja de oficio, por lo que se harán visitas en todos los centros de Reinserción Social, entre ellos el de Amatlán, para ver cuántos enfermos hay y qué padecimientos tienen.



Aunque la visita en el caso de La Toma, se había programado para este lunes, se conoció que se cambió la fecha.