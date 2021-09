Abogados de Orizaba buscarán que Ciudad Judicial se concrete

Aunque no buscan culpables del desfalco en el Poder Judicial, abogados de la región de Orizaba buscarán lograr que se concrete la Ciudad Judicial en Orizaba para que no se pierda el Distrito Judicial.



Miguel Ángel Salazar Torres, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz, indicó que los abogados se están sumando en esta lucha en la que se tendrá que partir de cero, pero no importa lo que tengan que hacer para concretar el proyecto, pues el beneficio será no para los abogados, sino para todos los justiciables en la región.



Explicó que si desaparece el distrito, abogados y ciudadanos tendrán que estar acudiendo a la ciudad de Córdoba para tratar sus problemas judiciales, lo que será una afectación por el tiempo que implica y los gastos.



Comentó que una persona se le acercó y le propuso que buscaran cómo aterrizar la Ciudad Judicial y si no se puede rescatar recursos atrasados, entonces gestionar nuevos.



Salazar Torres señaló que tal parece que es la intención desaparecer al Distrito Judicial XV y ya hace algún tiempo se pretendía que lo absorbiera Córdoba e incluso se pusieron juzgados penales allá, a pesar de que en esta región hacen falta.



Atribuyó las decisiones que se toman a “grilla” que hay a nivel federal, pero no se están fijados en los ciudadanos, que son los que están resultando afectados.