Abogados de Orizaba critican caos en reapertura de juzgados

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, criticó el caos y rezagos en los juzgados de Veracruz, que este jueves se reactivaron tras suspender labores desde marzo.



"Se comenzaron a amontonar largas filas de compañeros abogados que querían presentar promociones. Los juzgados no los abrieron como tal, pues están atendiendo de manera provisional casi en la parte de afuera de los juzgados porque hay un filtro sanitario que no te permite ingresar. Están atendiendo sólo si tienes una cita que ya hayas sacado en el portal", explicó.



Añadió que para poder presentar las promociones, se deben formar y esperar su turno, lo cual ha provocado molestias.



"Aparentemente abrieron pero no, porque los juzgados como tal están cerrados, el Octavo y Sexto te están atendiendo en la puerta, se tienen que resolver este tipo de problemas que se están presentando y esperemos que algunos de los jueces nos sorprendan con la lista de acuerdos y que haya sido atendido el rezago", dijo.



El litigante aseguró que el 40 por ciento de los expedientes estaba en rezago pero si el personal del Poder Judicial laboró desde casa, esta cifra debió haber bajado.