Abogados de Orizaba critican que presidenta del TSJE se aisló por pandemia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Sofía Martínez, no ha atendido las dudas e inquietudes de los litigantes en esta época de crisis por COVID-19 que ya impactó al sector, opinó el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, quien lamentó que los juzgados no se abran en julio.



"En primer término es una persona que se encuentra vulnerable dada la edad que tiene, por eso no tiene contacto con nadie, pero no se ha pronunciado para nada, todos los acuerdos y circulares ha sido a través de la Secretaría de acuerdos".



Pero apuntó que no tienen contacto con la presidenta, a pesar de que hay muchos canales de comunicación en la actualidad, y es que destacó que ella debería de explicarle a los justiciables cómo se va trabajar. "Buscamos una acuerdo de cordialidad para que esto se eche a andar".



De igual forma dijo que los trabajadores han exigido sus derechos laborales, entre estos destacan sus vacaciones de verano que por cierto van a tomar. "No se abren los juzgados, sólo se recibirán promociones y no abonará en mucho. Es decir que a partir del 10 de julio van a tomar sus vacaciones, será poco personal el que se quedará en guardia, pero que quede claro que no se abren los juzgados".



Añadió que de manera formal se estarían abriendo los juzgados hasta agosto, lo cual afecta a los abogados quienes ya están desesperados. "Nosotros como Colegio vamos a proponer protocolos para el regreso, porque hay personas que están vulnerables y se les tiene que cuidar, pero también los juzgados deben operar".



De igual forma dijo que los distritos que estén en rojo será difícil que abran y hasta el momento el de Orizaba está en su más alto contagio.