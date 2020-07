Abogados de Orizaba impacientes para conocer si juzgados se abrirán en agosto

El presidente del Colegio de Abogados de las Altas Montañas, Silverio Gasca Reyes, señaló que esperan con impaciencia a que el 3 de agosto se defina si se existen las condiciones para la reapertura de los juzgados.



Sin embargo, señaló, de no ser así, es tiempo de que se den los trabajos necesarios para contar con las plataformas digitales que permitan dar a los ciudadanos la atención necesaria en los procesos que llevan.



Indicó que el número de contagios por el COVID-19 va en aumento y en los hospitales hay una situación crítica, por lo que se reconoce que se quiera proteger la salud de los trabajadores.



Sin embargo, destacó, es importante que haya voluntad para generar las condiciones que permitan atender las necesidades de la población sin poner el riesgo al personal, como podría ser el uso de las plataformas digitales.



Señaló que por lo que se ha visto, hasta el momento no se ha dotado al personal de los juzgados del material preventivo necesario, desde cubrebocas a gel antibacterial y guantes, lo cual ya es algo que se tendría que estar atendiendo para que si se reanudan actividades no se les exponga.



Consideró que, si el Poder Judicial no dota de lo más necesario al personal, éste podría promover un amparo y continuar con la suspensión de actividades.