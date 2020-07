Abogados de Orizaba insisten ante el Congreso por “Justicia Digital” en Veracruz

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, indicó que ya entregaron al Congreso Local, una propuesta que expone a los legisladores el tema de la digitalización de la administración de justicia.



"Eso es muy importante, estamos pugnando para que el Congreso del Estado realice gestiones y también por qué no decirlo para que se llegue a crear una partida especial para este tipo de circunstancias que nos están afectando en este momento y que Veracruz no lo tiene".



Añadió que como colegio lo que tienen que hacer es pugnar porque ese tipo de propuestas salgan adelante y que los diputados lo retomen como tal.



"Esperaríamos que con esta propuesta que hicimos y que no solamente es un sentir de nosotros sino de los abogados del Estado de Veracruz, se inicie realmente una estructura, verdaderamente fuerte que pueda resolvernos en esta época de pandemia la situación de la digitalización de los juicios".



Añadió que si ya se hubiera avanzado en este tema no estarían padeciendo como en la actualidad por el COVID-19, en el cual los juzgados están cerrados, que se pone en riesgo a justiciables y personal del Poder Judicial, así como abogados que tienen que acudir a estos sitios donde se imparte justicia pero que podría haber presencia del virus.



De igual forma dijo que algunos diputados ya se han pronunciado en referencia a que el colegio presentó este proyecto. "No sabemos cuándo va a pasar a sesión como tal, pero nosotros ya cumplimos y es lo que queremos dar a entender, que el colegio pugna más por propuestas.



Pero tampoco dejamos a un lado lo que otros compañeros están haciendo para ir abriendo los juzgados gradualmente, es decir que se pueda beneficiar el cuidado de todas las partes involucradas en los procesos que se efectúan en los juzgados".