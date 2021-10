Abogados de Orizaba lamentan revictimización de personas que sufrieron un delito

Luego de que en días pasados la representante de una asociación civil denunciara omisiones en la atención de una mujer víctima de violencia por parte del médico legista, el secretario del Colegio de Abogados Orizaba-Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, reconoció que lamentablemente no siempre se aplican los protocolos y se revictimiza a las personas que sufrieron un delito.Señaló que no se trata de una situación reciente, sino que “ha sido de siempre”, aunque, así como mal personal, hay otro que es bueno.Mencionó que dependiendo del delito del que se trate hay un protocolo a seguir, porque no se puede tratar por igual a una víctima de violencia o violación que a una de secuestro, o a un menor de edad.Sin embargo, insistió, no siempre se aplican esos protocolos que buscan salvaguardar la integridad y la intimidad de las personas y se les termina revictimizando.Añadió que, para recibir una atención formal, la víctima debe contar con un espacio en privado para tratar su caso.Sin embargo, el abogado reiteró que lamentablemente no es una situación extraordinaria que no se cumpla con esto y eso revictimiza a las personas, por lo que es importante dar a conocer los casos para que las autoridades tomen nota y se corrija.