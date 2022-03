Abogados de Orizaba no permitirán que les quiten Juzgado de lo Familiar

Integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, expresaron que no permitirán que el Juzgado Sexto de lo Familiar sea cambiado a Nogales, tal y como ha trascendido este lunes, pues se verían afectados los justiciables.En rueda de prensa celebrada durante esta tarde los litigantes, representados por el presidente de este colegio, Silverio Gasca, explicaron que tuvieron conocimiento sobre la versión de este cambio, por lo cual acudieron al Juzgado para conocer si existe esta instrucción por parte del Poder Judicial, pero la juez Miriam Rendón José les indicó no tener conocimiento del cambio."Pero serían afectados los justiciables que en determinado momento se tuvieran que trasladar al municipio de Nogales para atender sus asuntos. Si lo cambiaran a Nogales, las instalaciones no serían adecuadas pues es un área muy pequeña si es que se cambia al edificio donde estaba el Juzgado Microregional. Estaría mucho más incómodo que en las instalaciones que hay en Orizaba", precisaron.Añadieron que la magistrada presidenta, Inés Romero Cruz, debe tener en cuenta que hacer este cambio tendría mucho impacto en todos los sentidos: "Si quiere cambiarlo que sea en un lugar adecuado y en Orizaba. Aunque como abogados pedimos que no sea trasladado el juzgado sino que se quede en Orizaba", concluyeron.