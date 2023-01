Abogados de Orizaba ven sumisión del Poder Judicial y Legislativo al Gobernador

La presidenta del Foro de Abogados Metropolitanos de la región Orizaba, Dulce Romero Aquino, dijo que sigue habiendo la percepción de que tanto el Poder Judicial como el Legislativo están sometidos al Ejecutivo y mencionó como ejemplo el reciente anuncio hecho por el Gobernador sobre la construcción de las ciudades judiciales canceladas.Expuso que la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, no supo qué decir sobre la cancelación o edificación de estos edificios, sino que prefirió esperarse hasta que el mandatario estatal hablara, quizá no dio información el pasado fin de semana al ser entrevistada en la región centro por falta de conocimiento o por sumisión.“Quizá la nueva Presidenta no sabía qué contestar, porque no está al tanto de la administración que le dejaron y, siendo objetivos, pues vemos que no está bien definida la división de poderes en Veracruz”.Agregó que lo que diga el Gobernador es lo que va a expresar tanto la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, como los diputados incluso la Fiscal Verónica Hernández Giadáns.“La Fiscalía vemos que sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. En el caso de las ciudades judiciales la Magistrada Presidenta sólo se remitió a decir no sé, aunque tendría que haber checado con el Consejo de la Judicatura y éste tendría que anunciar la cancelación y todo sobre el proceso a través de su Presidenta que es la misma del Poder Judicial y no el Gobernador que es el titular de otro poder”.Finalmente, comentó que es probable que en próximos días, la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, salga a decir el mismo discurso que el mandatario estatal.