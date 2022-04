Abogados de Tuxpan salen en defensa de Presidenta de Poder Judicial

La Ciudad Judicial de Tuxpan, donde operan tres juzgados, contará con más servicios para la población de este Distrito, aseveró el presidente del Colegio Único de Abogados de Tuxpan, Juan Kilimaco Hernández Bustos.En entrevista, informó que para ello la presidenta del Poder Judicial del Estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, dio respuesta positiva para que a la brevedad se integren el Centro de Convivencia Familiar Supervisada y Gratuita (CECOFAM), además del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV).Explicó que con el CECOFAM “se trabajará en el fortalecimiento de los lazos familiares para enfrentar las desavenencias o conflictos entre padres, y, además, se brindará ayuda psicológica a padres e hijos, entre otros beneficios”, planteó.Con ello, dijo, se trasladará a la Ciudad Judicial una actividad que se ha estado llevando a cabo en las instalaciones del DIF, con lo que ahora la atención será especializada.Respecto al CEJAV, abundó que con esta figura se ofrecerá servicios de mediación, conciliación y Justicia Restaurativa de manera gratuita a todos los interesados.Kilimaco Hernández aseveró que con esto se tratará de evitar demandas, denuncias o procedimientos complicados, para colaborar en la solución abreviada de conflictos, todo de manera gratuita.En este marco, dijo que el Colegio de Abogados de Tuxpan celebra que el Congreso del Estado autorizara una dispensa de Ley para que Romero Cruz continúe al frente del Tribunal Superior de Justicia, aunque por Ley le toca jubilarse.“El acuerdo aprobado es para que se concluya con su cargo el cual vence el 30 de noviembre del presente año, no obstante de que en este mes cumple la edad para el retiro forzoso.“No se violenta la Constitución porque el sentido de la dispensa solo es para que se cumpla con el cargo. De no hacerlo, estaríamos frente a tres presidencias para un mismo periodo de tres años; lo cual implica no solo desatención del trabajo realizado, sino de un gasto innecesario frente a una crisis económica por la que ya se atraviesa”, dijo.Incluso, defendió la labor de Inés Romero.“Nunca el Tribunal había estado dirigido por una persona tan comprometida con su encargo y nunca se había combatido la corrupción como en esta administración. Nos consta que ha iniciado acciones que han molestado a muchos al interior del propio Tribunal y entre Jueces que habían hecho de su cargo, su negocio”, sostuvo.“Nuestra Ciudad Judicial es un claro ejemplo de su trabajo. Hacemos un llamado a las organizaciones del Estado a que sumemos esfuerzos. Nuestro trabajo no es politizar sino ser gestores de las necesidades de nuestro Distrito; y en ello, hoy contamos con una digna representante que nos escucha”, concluyó.