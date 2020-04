Abogados de Veracruz afirman que impugnarán Ley de Amnistía

Al entrar en vigor en el país la Ley de Amnistía, el Foro Liberal de Abogados de Veracruz interpondrá un Juicio de Amparo Indirecto al considerar que ofende y lesiona el derecho de los agraviados.



Roberto Rodríguez Cruz, presidente de esa agrupación, dijo que tienen 15 días hábiles, a partir de hoy jueves, para impugnar la Ley ante un Juez de Distrito.



Aseveró que la Ley de Amnistía no está vinculada a un proceso de reconciliación ni de pacificación, ni mucho menos involucra a las víctimas de conductas ilícitas, con excepción del aborto.



La Ley de Amnistía, que se emitió por cuestiones humanitarias principalmente a causa de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), beneficia a personas procesadas y/o con sentencias firmes que incurrieron en delitos contra la salud, principalmente por consumo de drogas; aborto; robo simple y sin violencia que no amerite una pena privativa de más de cuatro años; y sedición.



“Principalmente afecta a los agraviados porque en el caso del robo a casa-habitación, dejarán en libertad a los responsables (que sean procesados o sentenciados) sin que se notifique a la víctima si está de acuerdo o no”.



Señaló que hay datos inciertos de cuántos reos podrían salir de la cárcel, sin embargo, dijo estimar que podrían ser cientos o miles; y aunque los beneficiados tendrán que portar un brazalete electrónico, no es garantía de que no vuelvan a delinquir.



Consideró que más que una Ley de Amnistía, que va a generar polémica y mucho agravio a las víctimas, el Presidente de la República debió recurrir al indulto, que es un derecho que le otorga el artículo 89 Fracción IV de la Constitución Política del país.



Rodríguez Cruz convocó a todas las personas de Veracruz que se sientan agraviadas por la aplicación de la Ley de Amnistía a que se comuniquen al Foro Liberal de Abogados para que se sumen a la firma del amparo indirecto o si prefieren pueden promover un amparo individual o colectivo.



Agregó que los servicios serán gratuitos y pueden comunicarse con Alicia Itzel Díaz López al número telefónico 228 296 4876 para recibir asesoría y acompañarlos en la lucha jurídica.