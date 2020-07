Abogados de Veracruz Puerto recurrirían a amparo para obligar a Poder Judicial a modernizarse

El Colegio de Abogados de Veracruz lamenta que no han tenido respuesta ante la propuesta de modernizar el sistema de justicia en el Estado, a pesar de que en dos ocasiones se ha pedido a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Sofía Martínez Huerta, la digitalización de los procedimientos pero no han recibido réplica.



El presidente de la agrupación, Braulio Terán, señaló que ante la crisis sanitaria por el COVID-19 se han detenido los procesos, dejando a los abogados sin posibilidades de trabajar y congelando las audiencias.



Ante esta situación, anticipó que analizan el promover un amparo ante el Poder Judicial para exigir la modernización en el Estado.



"Hicimos la propuesta, la hemos hecho en dos ocasiones, la primera la hicimos cuando tuvimos la primera reunión con la Presidenta del Tribunal Superior. Nos dijo como respuesta que era algo que estaban analizando, la segunda ocasión fue hace un par de meses cuando expusimos al Tribunal la necesidad de incorporarnos a trabajar y le insistíamos sobre la necesidad de digitalización de los procedimientos y lamentablemente no hay respuesta".



Braulio Terán afirmó que no tomaría más de 2 meses el implementar la digitalización de los procesos y el presupuesto es mínimo, tan sólo el 5 por ciento de los 5 mil millones de pesos asignados para la construcción de nuevas Ciudades Judiciales en el Estado.



Aseveró que edificar más complejos judiciales no es la solución, toda vez que lo que requieren es que se modernice el sistema.



"No hay un posicionamiento por parte del Gobierno del Estado y mucho menos del Poder Judicial. ¿Cuánto llevaría esto? Yo creo que llevaría un par de meses, no llevaría años y con qué presupuesto, yo creo que por lo menos ocuparían el 5 por ciento del presupuesto que tienen destinado para edificar Ciudades Judiciales en el Estado, que es un proyecto de casi 5 mil millones de pesos para construir Ciudades Judiciales".