Abogados deben denunciar a jueces que abusen de la prisión preventiva

El abogado penalista Tomás Mundo Ariasa urgió a denunciar a los jueces de Veracruz que han abusado de la prisión preventiva, al advertir que ultrajes a la autoridad es el “delito de moda” para encarcelar a personas en la entidad.En entrevista, explicó que actualmente, de las 6 mil 400 personas reclusas en penales del Estado, 3 mil podrían ser liberadas de seguirse las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales.Dicho Código, cabe destacar, establece al menos otras 13 medidas cautelares , además de la prisión preventiva, para garantizar que imputados sigan su proceso penal.No obstante, Mundo Ariasa criticó que ni un abogado en la entidad ha denunciado a jueces, fiscales o peritos por abusos de poder.“El papel crucial ha sido de nosotros, los abogados defensores que no hemos denunciado a los jueces que han abusado de ese poder de dejar a la gente en prisión.“O sea, el delito de moda es ultrajes a la autoridad y no ha habido una denuncia y yo no llevo un caso ahorita pero no ha habido una denuncia de los abogados en contra de los policías aprehensores, en contra de los jueces y en contra de los peritos”, dijo.En marzo pasado, se hizo oficial una reforma al Código Penal del Estado que amplió los supuestos para imputar el delito de ultrajes a la autoridad. Distintas organizaciones y especialistas advirtieron que la modificación de ley es inconstitucional y amenaza los derechos humanos. Sin embargo, autoridades justificaron que el delito ya estaba en la ley y se amplió para proteger a policías No obstante, en la entidad ya se han documentado presuntas detenciones ilegales justificando ultrajes a la autoridad. También se ha aprehendido a opositores como el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, perredista que supuestamente causó un “daño psicológico” a un policía entre jaloneos cuando era detenido.Asimismo, al menos desde 2020, la Fiscalía de Veracruz ha incrementado las detenciones por ultrajes “El delito de moda es ultrajes a la autoridad y no ha habido una denuncia y yo no llevo un caso ahorita pero no ha habido una denuncia de los abogados en contra de los policías aprehensores, en contra de los jueces y en contra de los peritos”.“Porque no se vale que haya dictámenes psicológicos de peritos oficiales que determinen que el policía ‘x’ tiene afectación psicológica cuando el test en el que se está basando no tiene las reglas mínimas de cientificidad”, criticó Mundo Ariasa.Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional imponer la prisión preventiva oficiosa (cárcel automática) a personas que son acusadas por delitos fiscales. Al respecto, el abogado explicó que los ministros establecieron que “se ha abusado de la prisión por parte de las autoridades”.“Y eso no es exclusivo de México, también lo tiene América Latina, Brasil, Colombia, todos han abusado”.“Yo creo que no hay que aplaudirle a la corte que haya tomado esta decisión, esos tratados internacionales principalmente las Reglas Mínimas de Tokyo (de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad) contiene que no se debe abusar de la prisión y nadie ha hecho caso”.Por ello, reiteró el papel de los abogados, quienes deben de defender la presunción de inocencia.“El que no te admitan una prueba, el que te desechen una prueba, el que admitan una prueba obtenida ilegalmente, eso es violación al debido proceso, eso es violación a la presunción de inocencia y eso es faltar como abogados defensores a la defensa técnica adecuada”.“Estados Unidos tiene una sentencia que es Strickland v. Washington en donde ordenó anular el juicio porque la defensa no aportó dos pruebas que eran fundamentales en pro de la defensa, entonces yo creo que no hay que agradecer a la Corte, yo creo que es un imperativo internacional para dejar que los Estados usen la prisión preventiva como un arma en contra de adversario políticos”, dijo Mundo Ariasa.