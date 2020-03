Abogados demandan destituir a presidenta de Junta de Conciliación 16, en Coatzacoalcos

Un grupo de abogados de Coatzacoalcos se manifestó a las afueras de la Junta de Conciliación y Arbitraje 16, para pedir la destitución de la presidenta, María de Jesús Ríos Blanco, tras acusarla de actos de corrupción.



Los litigantes exigieron su salida ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y ante el Presidente Estatal de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje.



“Aquí se vende la justicia laboral, ha emitido resoluciones, laudos, contrarios a derecho, favoreciendo a los patrones, desfavoreciendo a los trabajadores, esos laudos es muy obvio que son a modo, hemos logrado la modificación, revocación y anulación en los tribunales colegiados en donde le han hecho ver esas ilegalidades, desde hace mucho tiempo viene con esas prácticas, inclusive la justicia laboral no es pronta ni expedita, viola el artículo 17 de la Constitución federal”, dijo el presidente de la agrupación Profesionales del Derecho en el sur de Veracruz, Raúl Brito Molina



Comentó que las audiencias llegan a celebrarse hasta cuatro meses después de que se interpuso el recurso ante la junta.



“Nosotros tenemos que estar promoviendo y promoviendo para que se resuelvan los laudos y es un calvario”, indicó.



Manifestó que son miles los laudos que no han sido resueltos y no se han ejecutado, por lo que se presume que en la junta se recibe dinero para no resolverlos.



“Se ha dialogado con ella, incluso nos hemos peleado con ella, ella descaradamente se ha puesto del lado de los patrones, cuando llevamos algún caso de algún trabajador, tiene el interés de recibir un dinero y se pone del lado de los patrones y no nada más ella, también el licenciado Samuel”, dijo.



Por último, señaló que María de Jesús Ríos Blanco estaría incurriendo en el delito de incumplimiento del deber legal al no asistir a trabajar a la Junta de Conciliación y Arbitraje 16 ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de Coatzacoalcos.