Abogados están escépticos ante aviso de que sí se edificará ciudad judicial en Orizaba

Luego de que se conociera que sí se va a edificar la Ciudad Judicial de Orizaba, el secretario del Colegio de Abogados Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que como gremio se sienten escépticos, pues durante muchos años han esperado y cuatro primeras piedras se han colocado para arrancar trabajos, aunque hasta ahora no hay nada concreto."Hemos sido muy escépticos en el sentido de que primero decían que las iban a cancelar (las ciudades judiciales), después sabemos por parte del Gobierno del Estado que se cancelaron los contratos más no así las construcciones y nos congratulamos de que consideraran a Orizaba con probable edificación inmediata, pero la verdad seguimos escépticos".Añadió que hasta ver no creer, por ello dijo que sería importante que la magistrada presidenta Lisbeth Jiménez Aguirre, se reúna con todas las asociaciones, colegios y grupos de Abogados del Distrito Judicial de Orizaba para hablar sobre fechas concretas."Nosotros ya acordamos con otros colegios y barras de abogados pedirle a la magistrada que venga a una reunión aquí a Orizaba, pues ella ya lo hizo en el Puerto de Veracruz, ahí visitó a los litigantes. Queremos saber cómo va estar el tema de la construcción y cuándo va a iniciar".El experto en derecho apuntó que tienen conocimiento que el proyecto ya está hecho, además el terreno fue donado hace años por Orizaba y está listo para que se empiecen las acciones de edificación.