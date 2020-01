Abogados exigen remoción de Juez “nefasto y corrupto”, en Coatzacoalcos

Un grupo de abogados de Coatzacoalcos se inconformaron de manera pacífica afuera de las instalaciones del Juzgado Sexto de Primera Instancia para exigir la destitución del Juez y su Secretario tras señalarlos de déspotas y corruptos.



Acusaron que el juez Héctor Manuel Hidalgo Parra y el secretario de Acuerdos, Vicente Antonino Bautista, maltratan, gritan y humillan a los abogados; también violan los derechos humanos de la ciudadanía al emitir sentencias sin apego a la ley.



Denunciaron que ambos puestos fueron obtenidos sin realizar exámenes de conocimiento y de expericiencia, lo que provoca su falta de tacto en el trato diario con la gente.



"Su inexperiencia ha redundado en un verdadero fracaso en la atención que le deben brindar al público en general que acude a este Juzgado a tramitar sus asuntos y a que se les haga justicia, por todo esto estamos aquí para que puedan expresar su inconformidad al respecto.



“Nosotros los abogados estamos aquí con apego al artículo sexto, séptimo y noveno en la ley suprema de la República, lo permite la libertad de pensamiento, de inconformarnos en este caso pedimos la renuncia definitiva y urgente del Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia de esta ciudad", afirmaron.



Con una bocina que fue instalada en la banqueta justo fuera del juzgado, los expertos del derecho sostuvieron que no quieren más corrupción sino transparencia en la administración de la justicia.



Por ello insistieron al Tribunal Superior de Justicia en el estado la destitución.



Asimismo, pidieron a la Fiscalía General del Estado intervenir para que levante una carpeta de investigación en torno al tema.



A su vez, pidieron que se levante un módulo de quejas para denunciar las irregularidades.



Los quejosos lamentaron que a la manifestación no haya llegado el Presidente de la Barra de Abogados, así como el Presidente del Colegio de Abogados y dirigentes que "defienden"al gremio.



"No queremos a ese Juez nefasto que viola la ley, es mercenario de la ley, no permitiremos que siga aquí. Le estamos pidiendo también al Tribunal que intervenga porque la sociedad de Coatzacoalcos merece justicia, los abogados tienen derecho a la audiencia, al debido procedimiento no podemos permitir que los derechos humanos sean vulnerados por un nefasto y corrupto juez.



También pedimos al tribunal que mande a un magistrado visitador para que haga un estudio minucioso de todas las sentencias porque se ha violado el debido proceso", finalizaron.