Abogados, hartos de que juzgados de Veracruz paren labores

El abogado Eduardo Palma criticó que, justificando los decretos del Gobernador para reducir la movilidad, los Juzgados de la región Orizaba y de la entidad decidan no trabajar.



Dijo que comprender la necesidad de la suspensión de actividades para prevenir el COVID-19, pero también la impartición de justicia es importante.



"Un proceso sucesorio intestamentario que antes se dilataba tres meses, ahora estamos hablando que tardan de seis a siete meses y el cliente piensa que los abogados lo tenemos parado", dijo.



Por esta situación, explicó, los justiciables prefieren dejar los casos, porque no ven avance mucho menos solución.



“Es cuestión de la pandemia, de lentitud en los Juzgados porque es un calvario la atención que se da en los juzgados, ya no podemos seguir con suspensiones de actividades”, dijo.



Por ello, hizo el llamado para que los jueces dejen de estar encerrados en sus oficinas y no enterarse de lo que está sucediendo en el Juzgado que tienen bajo su responsabilidad.